Сайнс: отказ гайковёрта свёл мои старания на нет

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при 70-летия.



«Я хорошо стартовал, проехал длинный первый отрезок, однако отказ гайковёрта свёл мои старания на нет. Сегодня мы могли заработать очки, однако результат был упущен по независящим от меня причинам. На следующей неделе меня ждёт домашняя гонка, надеюсь, что мы добьёмся большего», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт команды.



Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который за счёт долгого стартового отрезка на шинах «хард» вмешался в борьбу пилотов «Мерседеса» и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал напарник Хэмилтона, Валттери Боттас.



Карлос Сайнс финишировал 13-м.