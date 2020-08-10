Марценко: отсутствие стабильных результатов не позволяет Квяту считаться топ-пилотом

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился мнением о выступлении российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при 70-летия, где тот занял 10-е место.
«Квят провёл очень хорошую гонку. Здесь на результат немало повлияла свобода выбора шин и стратегии. Много свежих комплектов шин и просто нормальная гонка для Даниила. И для Квята такой результат должен быть обычным делом на каждом Гран-при. У него такие гонки должны быть всегда. Но почему-то мы видим спады.
Нет стабильности в его результатах. К сожалению, её отсутствие не позволяет Даниилу считаться топ-пилотом. Гасли стабильнее, поэтому и выглядит сильнее. У Квята большая разница между его выступлениями: то невыразительная квалификация, то отличная гонка. А его напарник почти всегда едет одинаково», — цитирует Марценко Sportbox.
Напомним, Гран-при 70-летия выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим – его напарник Валттери Боттас.
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