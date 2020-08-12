Формула-1 открыла бесплатный недельный доступ к F1TV Pro

Формула-1 решила сделать подарок тем, кто ещё не опробовал F1TV Pro. Новые пользователи, ещё незарегистрированные в системе, могут бесплатно опробовать сервис в течение семи дней. Сделать это можно до 17 августа.



Напомним, про-версия F1TV с этого года доступна в России. С её помощью болельщики имеют возможность смотреть трансляции в интернете, переключаясь между бортовыми камерами всех 20 пилотов.

Фото: formula1.com

Основной пакет F1TV Pro включает в себя прямые трансляции и записи всех сессий гоночного уик-энда. Смотреть заезды можно с камер по своему выбору, в том числе с бортовых, а также в режиме multicam. Кроме того, в прямой трансляции и в записи доступны GPS-трекер и тайминг.

Годовая стоимость подписки на F1TV Pro, куда также входят архив Гран-при Формулы-1 с 1981 года и трансляции гонок поддержки Ф-2, Ф-3 и Суперкубка Porsche, составляет € 49,99, на месяц – € 5,99.