Хорнер: Ферстаппен ни в чём не уступает Хэмилтону

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот его команды Макс Ферстаппен абсолютно не уступает гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону по общему уровню.

«Ферстаппен ни в чём не уступает Хэмилтону. Не вижу причин считать иначе. Макс выжимает всё из машины. Его потенциал ограничивается уровнем болида. Уверен, что Льюис тоже выжимает максимум из «Мерседеса». Вот вам прямое сравнение.

Макс уравновешен и здорово руководит командой, ведёт её за собой. Он реалист и понимает, что в данный момент мы опережаем всех, кроме «Мерседеса». Они — наша цель. Ферстаппен — командный игрок и упорно трудится, стараясь помочь нам оказаться на вершине.

Что касается Албона, то давление на него исходит от СМИ. Алексу просто нужно хорошо провести квалификацию. В гонках он на самом деле выступает очень хорошо. Нам нужно предоставить ему машину для квалификации. Если он будет стартовать с более высоких позиций, то я не сомневаюсь, что результаты придут. Его гоночный темп в порядке», – приводит слова Хорнера GPblog.