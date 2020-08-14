Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Испании, Квят — 15-й

На автодроме Каталунья, что в Барселоне, завершилась вторая тренировка Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Даниил Квят из «Ред Булл» стал 15-м, его напарник Пьер Гасли показал 10-е время.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,883
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,287
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,821
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,985
5. Ромен Грожан («Хаас») — +1,250
6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,264
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,331
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,410
9. Эстебан Окон («Рено») — +1,420
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,429
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,474
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,521
13. Александер Албон («Ред Булл») — +1,608
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,623
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,759
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,878
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,017
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,081
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,272
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,508.
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