Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Испании, Квят — 15-й

На автодроме Каталунья, что в Барселоне, завершилась вторая тренировка Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят из «Ред Булл» стал 15-м, его напарник Пьер Гасли показал 10-е время.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,883

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,287

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,821

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,985

5. Ромен Грожан («Хаас») — +1,250

6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,264

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,331

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,410

9. Эстебан Окон («Рено») — +1,420

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,429

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,474

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,521

13. Александер Албон («Ред Булл») — +1,608

14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,623

15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,759

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,878

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,017

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,081

19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,272

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,508.