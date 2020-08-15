Хьюз выиграл первую гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й

Гонщик команды HWA Racelab Джейк Хьюз одержал победу в основной гонке испанского этапа Формулы-2. После старта со второй позиции Хьюз довольно быстро сумел обогнал обладателя поул-позишен Логана Сарджента и сохранил лидерство до финиша. Сарджент в итоге не удержал и вторую позицию, в упорной борьбе пропустив вперёд Лиама Лоусона.



Российский гонщик Александр Смоляр после старта с 12-го места финишировал 11-м.



Формула-3. Барселона. Первая гонка



1. Джейк Хьюз (HWA) — 22 круга

2. Лиам Лоусон (Hitech) — +2,3

3. Логан Сарджент (Prema) +3,9

4. Клемент Новалак (Carlin) — +8,9

5. Давид Бекманн (Trident) — +9,8

6. Оскар Пиастри (Prema) — +10,2

7. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +10,7

8. Алекс Перони (Campos) +12,1

9. Рихард Версхор (MP Motorsport) +12,3

10. Маттео Наннини (Jenzer Motorsport) +12,5

11. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +14,8...

29. Фредерик Вести (Prema) — сошёл.