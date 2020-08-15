Хьюз выиграл первую гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — 11-й

Гонщик команды HWA Racelab Джейк Хьюз одержал победу в основной гонке испанского этапа Формулы-2. После старта со второй позиции Хьюз довольно быстро сумел обогнал обладателя поул-позишен Логана Сарджента и сохранил лидерство до финиша. Сарджент в итоге не удержал и вторую позицию, в упорной борьбе пропустив вперёд Лиама Лоусона.
Российский гонщик Александр Смоляр после старта с 12-го места финишировал 11-м.
Формула-3. Барселона. Первая гонка
1. Джейк Хьюз (HWA) — 22 круга
2. Лиам Лоусон (Hitech) — +2,3
3. Логан Сарджент (Prema) +3,9
4. Клемент Новалак (Carlin) — +8,9
5. Давид Бекманн (Trident) — +9,8
6. Оскар Пиастри (Prema) — +10,2
7. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +10,7
8. Алекс Перони (Campos) +12,1
9. Рихард Версхор (MP Motorsport) +12,3
10. Маттео Наннини (Jenzer Motorsport) +12,5
11. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +14,8...
29. Фредерик Вести (Prema) — сошёл.
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