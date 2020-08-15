Хэмилтон не планирует покидать «Мерседес» даже в случае ухода Вольфа

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что не намерен покидать немецкую команду, даже если её руководитель Тото Вольф примет решение уйти со своего поста.

«Необходимо помнить, что речь идёт о командной игре. В „Мерседесе“ работают 2000 человек. Всё не сводится лишь к одному человеку. Будущее Вольфа не станет определяющим фактором в вопросе того, останусь ли я. Мы многое с ним прошли. Надеюсь, что Тото останется, с ним интересно работать, вести переговоры и переживать взлёты и падения. Очень ему благодарен. В любом случае, я поддержу любое его решение», — приводит слова британского спортсмена The Independent.

Напомним, Льюис Хэмилтон ещё также не подписал новый контракт с «Мерседесом». Действующее соглашение заканчивается в 2020 году.