Магнуссен не винит Квята за блокировку в квалификации

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не собирается обвинять российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в блокировке в квалификации Гран-при Испании. Россиянин помешал Магнуссену на первом секторе, но стюарды по итогам разбирательства решили не штрафовать Квята потерей трёх позиций, а ограничились вынесением официального предупреждения.



«Знаю, как мало ты видишь в некоторых ситуациях. Так что я его не виню. Его команда просто слишком поздно проинформировала его по радио», — приводит слова Кевина Магнуссена Motorsport-Total.

Квят получил предупреждение за инцидент с Магнуссеном в квалификации Гран-при Испании

Воскресную гонку Гран-при Испании Формулы-1 Даниил Квят начнёт с 12-й позиции, а Кевин Магнуссен будет стартовать 16-го места. Старт гонки запланирован на 16:10 мск.