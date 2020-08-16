Боттас просил у Росберга совета, как победить Хэмилтона
Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал, что его преемник в «Мерседесе» Валттери Боттас обращался к нему за советом. Финна интересовало, что необходимо сделать, чтобы победить Льюиса Хэмилтона.
«Чтобы победить Хэмилтона, нужно забраться в его голову, потому что в этой плоскости он не силён. Боттасу необходимо это сделать уже сейчас. Он даже звонил мне, возможно, потом команда попросила его не делать этого.
Я научился психологическим играм у Михаэля Шумахера. Он был феноменален в этом. Он учил меня различным подходам. Но на старте битвы с Хэмилтоном я был очень мягок. Мне пришлось учиться быть жёстче. И Боттасу следует научиться тому же", — приводит слова Росберга Grand.PX.news.
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