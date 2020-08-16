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Гонку MotoGP прервали после опаснейшей аварии, в которой чуть не пострадал Росси

Гонку MotoGP прервали после опаснейшей аварии, в которой чуть не пострадал Росси
Авто / Мотогонки 0

Гонка Гран-при Австрии MotoGP была прервана из-за опаснейшей аварии. Главными действующими лицами инцидента стали Франко Морбиделли и Жоанн Зарко. Итальянец и француз после контакта потеряли управление мотоциклами в третьем повороте и попали в серьёзную аварию. Оба байка взмыли в воздух. И Франко, и Жоанн находятся в сознании.

При этом в ходе аварии едва не пострадал легендарный Валентино Росси. В последний момент он увернулся от летящего мотоцикла. Заезды уже возобновлены.

Соответствующие фотографии размещены на странице MotoGP в «Твиттере».

Напомним, Зарко перед этапом в Австрии занимал шестое место в общем зачёте, а Морбиделли — третье. В чемпионате лидирует Фабио Куартараро, набравший 59 очков.

MotoGP 2020. Этап 4, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии
16 августа 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Андреа Довициозо
Ducati
28:20.853
2
Жоан Мир
Suzuki
+1.377
3
Джек Миллер
Ducati
+1.549
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