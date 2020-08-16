Гонку MotoGP прервали после опаснейшей аварии, в которой чуть не пострадал Росси

Гонка Гран-при Австрии MotoGP была прервана из-за опаснейшей аварии. Главными действующими лицами инцидента стали Франко Морбиделли и Жоанн Зарко. Итальянец и француз после контакта потеряли управление мотоциклами в третьем повороте и попали в серьёзную аварию. Оба байка взмыли в воздух. И Франко, и Жоанн находятся в сознании.

При этом в ходе аварии едва не пострадал легендарный Валентино Росси. В последний момент он увернулся от летящего мотоцикла. Заезды уже возобновлены.

Соответствующие фотографии размещены на странице MotoGP в «Твиттере».

Напомним, Зарко перед этапом в Австрии занимал шестое место в общем зачёте, а Морбиделли — третье. В чемпионате лидирует Фабио Куартараро, набравший 59 очков.