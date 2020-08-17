Райкконен назвал Грожана идиотом после опасной обороны

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося во время гонки Гран-при Испании на трассе «Каталунья». Ближе к финишу дистанции финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен атаковал французского пилота «Хааса» Ромена Грожана на стартовой прямой. Когда Райкконен уже начал уходить на внутреннюю траекторию, Грожан тоже слегка сместился внутрь, что чуть не привело к аварии на высокой скорости. Райкконену всё-таки удалось избежать контакта и завершить манёвр. При этом Кими остался очень недоволен действиями соперника и в радиопереговорах со своим инженером назвал Грожана идиотом.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.