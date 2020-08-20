Росберг: в «Феррари» не лучшим образом сработали со стратегией в Испании

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о выступлении Себастьяна Феттеля на Гран-при Испании.
«Феттель провёл отличную гонку, он показал хорошую скорость и умение работать с шинами. Это ему нужно, чтобы справиться с психологическим кризисом, в котором он сейчас оказался.
Стоит отметить, что в „Феррари“ не лучшим образом сработали со стратегией, особенно в ситуации с Феттелем. Сначала команда попросила его атаковать, а через несколько кругов они передумали, и спросили у него, сможет ли он добраться до финиша на этом комплекте шин. Не стоит так делать, можно было подумать об этом заранее. Тогда Феттелю гораздо проще дались бы последние круги гонки. Я уверен, что в команде обсудят эту ситуацию», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.
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