Обгон Квята попал в топ-10 лучших видео Гран-при Испании с бортовых камер

Пресс-служба Формулы-1 составила топ-10 самых ярких моментов Гран-при Испании, записанных с бортовых камер. Возглавил рейтинг эпизод с аварией Эстебана Окона во время третьей сессии свободных заездов. Момент красивого обгона Даниила Квята, который по внешней траектории на втором круге прошёл Даниэля Риккардо, попал на четвёртую строчку.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке. Ниже приведён топ-10 моментов.

10. Старт Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»), Валттери Боттаса («Мерседес») и Серхио Переса («Рейсинг Пойнт»)

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») обгоняет Ромена Грожана («Хаас»)

8. Борьба Кими Райкконена («Альфа Ромео») и Джорджа Расселла («Уильямс»)

7. Старт Кевина Магнуссена («Альфа Ромео») и Кими Райкконена

6. Антонио Джовинацци обгоняет Кевина Магнуссена

5. Разворот Шарля Леклера («Феррари»)

4. Даниил Квят («Альфа Таури») обгоняет Даниэля Риккардо («Рено»)

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

3. Ромен Грожан спасает машину от разворота

2. Борьба Шарля Леклера и Ландо Норриса («Макларен»)

1. Авария Эстебана Окона в третьей практике.