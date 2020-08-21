Бинотто: «Феррари» сохранила право вето, я доволен

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Скудерия» сохранила своё право вето на важные изменения в Формуле-1 после подписания всеми командами нового Договора согласия.

«Всегда можно получить чуть больше или чуть меньше. Но достигнутое соглашение является важным результатом для нас.

По крайней мере от нового Договора согласия мы получили то, что было для нас существенно, – должную оценку важности и влияния нашего бренда для Формулы-1. Мы сохранили то, что мы называем правом вето. Это важно для «Феррари», потому что подтверждает значимость нашей команды для Ф-1 и истории этого вида спорта. Так что в целом да, я доволен.



Позитивным моментом является тот факт, что у всех нас теперь есть уверенность в будущем Формулы-1. Думаю, мы получили правильный базис, чтобы сделать гонки более зрелищными, а чемпионат – конкурентным. Такого можно достичь только совместными усилиями», — приводит слова Бинотто The Judge 13.