Баттон предположил, что Риккардо ушёл из «Ред Булл» из-за разного отношения к пилотам
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о причинах ухода Даниэля Риккардо из «Ред Булл»в 2018 году. По словам британца, дело было не в привлекательности финансового предложения от «Рено». Баттон отметил, что если бы Риккардо хотел, он бы до сих пор оставался в австрийской команде.
«Знаю, что ему много платят в „Рено“, но ему также хорошо платили и в „Ред Булл“, так что не думаю, что главным фактором стали деньги. Мне кажется, решение было принято, потому что он не чувствовал одинакового отношения со стороны команды к Ферстаппену и себе. Он не хотел этого чувствовать. Мне кажется именно в этом причина того, что он ушёл», — приводит слова Баттона GPblog.
Напомним, с 2021 года Риккардо будет выступать в «Макларене».
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