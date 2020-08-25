Баттон — о Ферстаппене: не видел, чтобы так уничтожали напарников с эпохи Сенны и Шумахера

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон заявил, что Макс Ферстаппен в последние сезоны просто уничтожает своих напарников по «Ред Булл». Однако, по мнению британца, в этом кроется и отрицательный момент.

«Если сравнить Макса с товарищами по команде за последние два года, он просто уничтожил их. Я не видел этого в автоспорте очень давно, вероятно, со времён Айртона Сенны и Михаэля Шумахера. Не думаю, что был ещё какой-то пилот, который так доминировал во внутрикомандном противостоянии. Макс проделал потрясающую работу. Я бы с удовольствием посмотрел, как он сразится с Льюисом Хэмилтоном в чемпионском бою. Эти двое лучшие. Но случится ли это? Я не знаю.

При этом из-за отсутствия конкурентоспособного партнера Максу тяжело. Он, вероятно, не может сильно прогрессировать. Когда напарник отстает на полсекунды, его работа с настройками вряд ли будет иметь для тебя значение. Команда фактически состоит из одной машины, и это сложная ситуация», – цитирует Баттона Autosport.