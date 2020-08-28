Формула-1 подтвердила, что второй этап в Бахрейне пройдёт на «почти овальной» трассе

Организаторы Гран-при Бахрейна и пресс-служба Формулы-1 подтвердили, что вторая гонка на трассе «Сахир» в нынешнем сезоне пройдёт на альтернативной, «почти овальной» конфигурации. Именно эту терминологию впервые использовал спортивный директор чемпионата Росс Браун, когда говорил о возможности сдвоенного этапа в Персидском заливе.
Этот «почти овал» имеет контрастные характеристики в сравнении с международной схемой трассы, на которой обычно проходят Гран-при Бахрейна. Гонка на нём будет состоять из 87 кругов. А общая дистанция станет второй по протяжённости в календаре Ф-1.
Как отмечает пресс-служба чемпионата, компьютерное моделирование предсказывает, что квалификационное время кругов на альтернативной конфигурации будет менее 55 секунд. В гонке пилоты будут выезжать из одной минуты.
Напомним, что вторая гонка в Бахрейне в этом году пройдёт 6 декабря. Этап получил название Гран-при Сахира.
Видео с симуляцией круга по «почти овальной» трассе в Бахрейне можно посмотреть на странице WTF1 в «Инстаграме».
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