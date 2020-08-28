«Альфа Таури»: мы потеряли время из-за повреждения днища на машине Гасли

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.



«Приехав в Спа, мы столкнулись со стандартной для этой трассы неопределённостью с погодой — прогноз менялся ежедневно. Это усложнило планирование уик-энда, когда дело дошло до настроек заднего крыла и выбора прижимной силы, потому что на сухой трассе предпочтение отдаётся одному уровню, а на мокрой — совершенно другому. Мы внедрили это в свой план на уик-энд, погода была хорошей, так что мы смогли пройти полную сухую программу, чтобы собрать много полезных данных. Первая тренировка оказалась довольно продуктивной, наша производительность соответствовала ожиданиям, особенно на коротких отрезках, и наша скорость выглядела весьма конкурентоспособной.



Мы потеряли немного времени с машиной Пьера из-за повреждения днища после того, как он заехал на бордюр, поэтому он не успел пройти полную программу тренировки. Хотя это и стоило ему некоторого количества времени, мы позитивно оценили итоги первой тренировки.



Во второй тренировке мы внесли изменения, но баланс был неидеальным, так что мы не продемонстрировали всё возможное во второй тренировке, так что постараемся к завтрашнему дню внести изменения в настройки, чтобы найти оптимальный баланс. Наши длинные отрезки оказались не столь чистыми, как хотелось бы. Причиной этому стали красные флаги и режим виртуальной машины безопасности. В Спа длинный круг, поэтому, если в программе тренировки возникает перерыв, с каждым кругом ресурс шин уменьшается и это затрудняет понимание работы составов шин к гонке. Тем не менее у нас есть информация обо всех трёх составах, так что мы проведём подробный анализ, чтобы сделать лучший выбор шин и прижимной силы перед субботой и воскресной гонкой», — приводит слова Эддолса официальный сайт «Альфа Таури».