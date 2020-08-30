Райкконен: я застрял позади Квята

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на 12-м месте в гонке Гран-при Бельгии.
«Считаю, сегодняшний результат настолько хорош, насколько он мог быть. Ощущения от машины были хорошими, а 12-е место — максимум, что мы могли получить. Он не даёт очков, что разочаровывает, ведь мы реально выложились по максимуму.
Старт был плохим, в первом повороте машина перешла в режим, не дающий мотору заглохнуть, что откинуло меня в самый низ. После того у нас была хорошая скорость, но, к сожалению, она была недостаточной, чтобы войти в топ-10. Я застрял позади Квята. Я чувствовал, что быстрее его на среднем секторе, но не мог подобраться в местах, где можно было попробовать пройти. Мы постараемся ещё прибавить к Монце», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 30 августа 2020
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