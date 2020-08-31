Петров: не думаю, что замена Квята на другого пилота произойдёт в этом сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров оценил перспективы Даниила Квята остаться в «Альфа Таури» до конца сезона.
«Не думаю, что замена Квята на другого пилота произойдёт в этом сезоне. Он сам по себе скомканный, нужно досмотреть до его конца, результаты могут быть разные. А слухи о заменах в Формуле-1 были всегда, когда есть однолетний контракт. И руководство «Ред Булла» об этом говорит, думая, что пилоты способны выдержать прессинг, и вбросы агентов молодых пилотов здесь тоже есть. Сезон длинный — думаю, Даня ещё может переломить ситуацию. Надо подождать несколько гонок.
Я понимаю тревогу болельщиков за Квята. Но как пилот, который ездил в Формуле-1, понимаю, как много нюансов скрыто от широкой публики. Мы не знаем даже половины происходящего. Очень много такого, что могут сказать только руководители команды или сам Даня — проблема в нём самом или внешних фактах, настройках. Наверное, всю правду Даня даже не может сказать, памятуя о контракте. А в Формуле-1 важна каждая мелочь, каждый накатанный километр. Партнёр проехал больше в пятницу — всё, у него уже преимущество. Здесь фанатам нужно обращаться к главе команды, чтобы они объясняли ситуацию. И Франц Тост, кстати, защищал Даню и говорил о его скорости", — приводят слова Петрова «Известия».
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