Райкконен в фирменном стиле отреагировал на аварию Джовинацци. Видео
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала запись радиопереговоров Кими Райкконена с гоночным инженером в момент серьёзной аварии напарника финна — Антонио Джовинацци.
«Он вылетел. Он должен был пропустить меня и не атаковать так сильно. Возможно, это машина безопасности», — спокойным голосом сказал Кими по радио.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Напомним, Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, и ему тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Пилоты не пострадали. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.
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