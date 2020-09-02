Райкконен в фирменном стиле отреагировал на аварию Джовинацци. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала запись радиопереговоров Кими Райкконена с гоночным инженером в момент серьёзной аварии напарника финна — Антонио Джовинацци.



«Он вылетел. Он должен был пропустить меня и не атаковать так сильно. Возможно, это машина безопасности», — спокойным голосом сказал Кими по радио.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, и ему тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Пилоты не пострадали. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.