Кими Райкконен: автодром в Сочи относительно обгонный

Пилот «Альфа Ромео» и чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен поделился мнением относительно «Сочи Автодрома», на котором с 24 по 27 сентября пройдёт Гран-при России.
«Мне нравится, что в Сочи много 90-градусных поворотов и есть этот быстрый, затяжной левый поворот. Кроме того автодром относительно обгонный. Это делает гонку немного более интересной», – приводит слова Райкконена пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».
Испанец Карлос Сайнс из «Макларена» обратил внимание на сочетание всех поворотов «Сочи Автодрома» как на единое целое.
«Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов. Первый сектор очень быстрый, возможно, один из самых быстрых в календаре. Для него необходимо устанавливать немного другие настройки болида. Потом есть последний сектор, он очень извилистый, с отрицательным уклоном, в нём много приходится атаковать поребрики. Достаточно сложно проехать этот круг без ошибок. Он непростой, но интересный», — подчеркнул Карлос.
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