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Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, Сайнс — второй, Хэмилтон — седьмой, Квят — девятый

Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, Сайнс — второй, Хэмилтон — седьмой, Квят — девятый
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Монце завершилась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Её победителем стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, третьим — пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал девятым.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонка была остановлена из-за аварии Шарля Леклера, из-за чего после рестарта и отбытого наказания Льюис Хэмилтон откатился на последнее место. За оставшееся время Хэмилтон отыграл позиции и финишировал седьмым.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 круга
2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,415
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,358
4. Ландо Норрис («Макларен») — +6,000
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +7,108
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +8,391
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +17,245
8. Эстебан Окон («Рено») — +18,691
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +22,208
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +23,224
11. Николас Латифи («Уильямс») — +32,876
12. Ромен Грожан («Хаас») — +35,164
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +36,312
14. Джордж Расселл («Уильямс») — +36,593
15. Александер Албон («Ред Булл») — +37,533
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +55,199
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход
18. Шарль Леклер («Феррари») — сход
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход
20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.

Формула-1 2020. Этап 8, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.72 км)
06 сентября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Scuderia AlphaTauri
1:47:06.056
2
Карлос Сайнс-младший
McLaren
+0.415
3
Лэнс Стролл
Racing Point
+3.358
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