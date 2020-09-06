Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, Сайнс — второй, Хэмилтон — седьмой, Квят — девятый

На автодроме в Монце завершилась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Её победителем стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, третьим — пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал девятым.



Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт. Гонка была остановлена из-за аварии Шарля Леклера, из-за чего после рестарта и отбытого наказания Льюис Хэмилтон откатился на последнее место. За оставшееся время Хэмилтон отыграл позиции и финишировал седьмым.



Формула-1. Гран-при Италии. Гонка



1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53 круга

2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,415

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +3,358

4. Ландо Норрис («Макларен») — +6,000

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +7,108

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +8,391

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +17,245

8. Эстебан Окон («Рено») — +18,691

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +22,208

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +23,224

11. Николас Латифи («Уильямс») — +32,876

12. Ромен Грожан («Хаас») — +35,164

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +36,312

14. Джордж Расселл («Уильямс») — +36,593

15. Александер Албон («Ред Булл») — +37,533

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +55,199

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход

18. Шарль Леклер («Феррари») — сход

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход

20. Себастьян Феттель («Феррари») — сход.