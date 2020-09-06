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Тост надеется, что Гасли не уйдёт из «Альфа Таури» в «Ред Булл»

Тост надеется, что Гасли не уйдёт из «Альфа Таури» в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал победу французского гонщика Пьера Гасли в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Для итальянской команды это первая победа в Ф-1 с Гран-при Италии 2008 года, когда гоночный коллектив ещё назывался «Торо Россо».

«Гасли очень мотивирован, и он всегда был таким с момента, когда вернулся из „Ред Булл“. Он всё доказал своими выступлениями начиная со Спа, а сегодня провёл просто блестящую гонку. Он её контролировал. Когда Карлос подъехал ближе, он поднял свою скорость, это было очень хорошо.

Если мы потеряем Пьера в пользу „Ред Булл“, это значит, что команда хорошо выполнила свою работу. Сейчас я настроен оптимистично, что Пьер останется с нами», — приводит слова Тоста Sky Sports.

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