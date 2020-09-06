Лоусон получил штраф в гонке Формулы-3, Смоляр поднялся на подиум

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф по итогам воскресной гонки Формулы-3 в Монце, сообщает официальный сайт серии. Таким образом, российский гонщик Александр Смоляр поднялся на третье место по итогам гонки и завоевал первый подиум в нынешнем сезоне.



Напомним, Смоляр, принимавший старт с 20-й позиции, совершил серьёзный прорыв и финишировал четвёртым. При этом ему не хватило круга, чтобы атаковать Тео Пуршера и побороться за место на подиуме. Смоляр получил бонусный балл за быстрейший круг.



Всего штрафы по итогам гонки получили пять пилотов, а Бент Вискал и вовсе был дисквалифицирован за нарушение режима закрытого парка его команды.



Формула-3. Италия. Вторая гонка. Пересмотренные результаты



1. Джейк Хьюз (HWA) — 22 круга

2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +4,2

3. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +4,6

4. Лирим Зендели (Trident) — +5,4

5. Алекс Перони (Campos) — +8,4

6. Пьер-Луи Шове (Hitech) — 8,6

7. Лиам Лоусон (Hitech) — +1,8

8. Роман Станек (Charouz) — +12,1

9. Оливер Колдуэлл (Trident) — +13,7

10. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +15,1.