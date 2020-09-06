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Лоусон получил штраф в гонке Формулы-3, Смоляр поднялся на подиум

Лоусон получил штраф в гонке Формулы-3, Смоляр поднялся на подиум
Авто / Младшие серии 0

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф по итогам воскресной гонки Формулы-3 в Монце, сообщает официальный сайт серии. Таким образом, российский гонщик Александр Смоляр поднялся на третье место по итогам гонки и завоевал первый подиум в нынешнем сезоне.

Напомним, Смоляр, принимавший старт с 20-й позиции, совершил серьёзный прорыв и финишировал четвёртым. При этом ему не хватило круга, чтобы атаковать Тео Пуршера и побороться за место на подиуме. Смоляр получил бонусный балл за быстрейший круг.

Всего штрафы по итогам гонки получили пять пилотов, а Бент Вискал и вовсе был дисквалифицирован за нарушение режима закрытого парка его команды.

Формула-3. Италия. Вторая гонка. Пересмотренные результаты

1. Джейк Хьюз (HWA) — 22 круга
2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +4,2
3. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +4,6
4. Лирим Зендели (Trident) — +5,4
5. Алекс Перони (Campos) — +8,4
6. Пьер-Луи Шове (Hitech) — 8,6
7. Лиам Лоусон (Hitech) — +1,8
8. Роман Станек (Charouz) — +12,1
9. Оливер Колдуэлл (Trident) — +13,7
10. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +15,1.

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