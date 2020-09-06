Окон: странно — я прошёл Гасли на старте, а он выиграл гонку!
Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон прокомментировал финиш на восьмой позиции в гонке Гран-при Италии.
«У меня смешанные чувства, ведь у нас была хорошая гонка, мы набрали неплохие очки, но в то же время это одна из тех гонок, когда смотришь на подиум и думаешь, как бы всё могло повернуться. Удача не была на нашей стороне, мы провели пит-стоп перед красным флагом, а другие получили бесплатную остановку. Гонка была сильной, я обошёл три машины на старте и имел хороший темп, чтобы уверенно идти внутри очковой зоны. Это странно: я прошёл Гасли на старте, а он выиграл гонку!
Вероятно, в плане темпа мы не соответствовали собственным ожиданиям после Спа, но мы всё равно хорошо поработали», — приводит слова Окона пресс-служба «Рено».
- 6 сентября 2020
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