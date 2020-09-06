Райкконен объяснил, почему опустился со второго места на 13-е

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш лишь на 13-м месте, притом что после рестарта гонки Гран-при Италии шёл вторым.
«Это был очень разочаровывающий результат, но мы ничего не могли сделать. В момент красного флага у нас остались только шины „софт“ после использования „медиума“ на старте, что поставило нас в очень сложное положение. Шины „софт“ были хороши для борьбы и обороны на первых нескольких кругах после рестарта, но когда они начали „уходить“, мы оказались под ударом. До красного флага мы были в хорошем положении: ощущения от машины были хорошими, события складывались позитивно для нас, но после этого мы не могли по-настоящему сражаться», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
Сама команда в пресс-релизе отметила, что помимо «софта» располагала уже использованным комплектами шин «хард», но считала, что на таких жёстких шинах точно не сможет сдержать конкурентов на более мягких покрышках.
- 6 сентября 2020
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