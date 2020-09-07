Хэмилтон рассказал, зачем обратился к судьям во время паузы на Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что обратился к судьям Гран-при Италии во время паузы в гонке, вызванной аварией Шарля Леклера, так как хотел посмотреть запись спорного эпизода.
Льюис уверенно лидировал, но заехал на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт после схода Кевина Магнуссена. Штраф «стоп-энд-гоу» лишил британца шансов на победу, которую в итоге завоевал Пьер Гасли.
«В боксах я поговорил с командой, но у них не было никакого видео, а мне хотелось посмотреть, какие красные сигналы я пропустил. Мог бы поклясться, что на въезде на пит-лейн не было никаких огней. Дело было не в том, чтобы увидеть Майкла Маси, а в том, чтобы пообщаться с другими стюардами, принимавшими решение о штрафе. Они быстро показали записи, и там действительно были два знака с крестиком. На самом деле я их не видел, потому что смотрел в другую сторону.
После этого мне нечего было делать, поэтому я просто ушёл, вернулся к команде, переоделся и в конечном счёте именно поэтому немного опоздал к решётке.
Я не помню, чтобы когда-нибудь, когда мы приезжали сюда раньше, там был индикатор закрытия пит-лейна. Не предполагал, что они разместят его слева. Это был новый опыт.
Вообще-то я не совсем понимаю, зачем маршалы начали толкать машину Магнуссена, хотя могли откатить её назад к «Параболике» там есть разрыв в ограждении», — приводит слова Льюиса Motorsport.
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