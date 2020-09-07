«Скажите мне, что это шутка». Гасли думал, что сейфти-кар разрушил его гонку в Монце

Появление машины безопасности во время Гран-при Италии помогло пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли одержать первую победу в Формуле-1. Однако сам француз в тот момент думал совершенно иначе. Он предположил, что сейфти-кар разрушил его гонку, о чём он поспешил сообщить команде.



«О, это не может быть правдой! Это не может быть правдой. Скажите мне, что это шутка», — сказал Гасли команде.



Однако инженер быстро успокоил Пьера: «Въезд на пит-лейн закрыт. Мы будем держать тебя в курсе».



Закрытие пит-лейна означало, что соперники не могли сразу остановиться для замены резины, что, впрочем, не помешало «Альфа Ромео» зазвать Антонио Джовинацци. Этот факт ещё больше насторожил Гасли.



«Почему Джовинацци заехал?» — поинтересовался у команды взволнованный Пьер.



«У него будет штраф. Они рискнули. Сейчас просто сконцентрируйся, у нас всё хорошо», — объяснили ему с капитанского мостика.

В итоге, когда все остановились в боксах, Пьер смог подняться на третью позицию. Его опережали только Льюис Хэмилтон, который свернул на пит-лейн вопреки запрещающим сигналам, и Лэнс Стролл, отказавшийся от пит-стопа под сейфти-каром. После гонки Гасли признался, что ожидал гораздо худшего сценария.



«Как только мы остановились и я выехал с пит-лейна, то увидел машину безопасности, мне пришлось спросить по радио: «Это шутка? Мы провели пит-стоп в самый неподходящий момент». Но меня успокоили. В конце концов, это был очень удачный эпизод. Мы никак не могли это спланировать. Думаю, сегодня с нами была маленькая звёздочка или маленький ангел, который заботился о нас. Нам очень повезло в тот момент», — цитирует Гасли RaceFans.