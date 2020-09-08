Херберт: Албон не хочет ломать себя, «Ред Булл» должен вернуть Гасли
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Джонни Херберт рекомендовал команде «Ред Булл» вернуть Пьера Гасли из «Альфа Таури», отдав ему место Александера Албона.
«Нужно обсудить ситуацию Албона, потому что в Монце он вновь не сумел проявить себя, а пилот младшей команды выиграл гонку. Алекс не хочет полностью ломать себя, но лично я считаю, что «Ред Булл» должен вернуть Пьера Гасли в машину.
Албон здорово смотрится в гонках, в которых ему приходится прорываться из глубины. Проблема в том, что ему никогда не удается оказаться в нужное время в нужном месте. И он не может поддержать Ферстаппена. Думаю, все это не лучшим образом работает и для него, и для команды», – приводит слова Херберта GPblog.
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