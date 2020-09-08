Хайдфельф: победа Гасли показывает, как трудно ему было рядом с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд прокомментировал победу пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии. Он отметил важность того, что француз стал более раскрепощённым после отчисления из «Ред Булл».
«Гасли сенсационно победил в Монце. Это особенно интересно, если учесть, что он не мог соперничать с Ферстаппеном в «Ред Булл» в прошлом году и был переведён обратно в младшую команду. После этого Пьер стал вторым в Бразилии в конце предыдущего сезона, а теперь выиграл Гран-при Италии. Это показывает не только уровень его пилотажа, но и то, как трудно ему было в «Ред Булл» рядом с таким топ-гонщиком, как Макс Ферстаппен.
С точки зрения зрителей и болельщиков, это здорово, когда кто-то так неожиданно празднует первую победу. Даже если успех был обусловлен обстоятельствами. Это фантастика — видеть, как мечта молодого парня становится явью. Гасли проделал отличную работу и достиг вершины без каких-либо ошибок. Большое достижение», — приводит слова Хайдфельда GPblog.
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