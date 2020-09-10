Источник: «Астон Мартин» может попытаться переманить Ньюи из «Ред Булл»

Итальянское издание Formula Uno Analisi Tecnica в одной из своих статей предположило, что следующим шагом для «Рейсинг Пойнт», которая со следующего года будет переименована в «Астон Мартин», может стать попытка переманить ведущего конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи.



В статье объясняется, что при подписании контракта с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Себастьяном Феттелем ему были даны гарантии относительно конкурентоспособности болида «Астон Мартин», что подразумевает наличие в коллективе именитого конструктора. Немец уже знаком с Ньюи, вместе с ним он выиграл все свои титулы в «Королевских гонках».



Издание отмечает, что до начала работы над болидами нового поколения осталось не так уж и много времени – командам разрешат проводить действия с новыми машинами уже в январе. Поэтому всем коллективам необходимо заранее позаботится о техническом персонале, на это также уходят месяцы.



В пользу возможного перехода Ньюи говорит и то, что «Ред Булл» в какой-то момент разрешил специалисту заниматься сторонними проектами, когда тот якобы утратил мотивацию в Ф-1. Австрийская команда, не желая терять связь с Эдрианом, позволила тому работать над спорткарами «Астон Мартин».