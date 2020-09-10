Михаэль Шумахер занял второе место в рейтинге лучших пилотов «Феррари»

Портал Give me Sport в преддверии юбилейного, 1000-го Гран-при для команды «Феррари», а также после новости о подписании Себастьяном Феттелем контракта с «Астон Мартин» составил рейтинг 10 лучших пилотов, когда-либо выступавших за «Скудерию».



В итоге четырёхкратный чемпион Формулы-1 из Германии в этот список не попал, Феттель занял 11-е место. Возглавил рейтинг не Михаэль Шумахер, как это можно было предположить, а Альберто Аскари. Семикратный чемпион расположился на второй строчке.

Топ-10 лучших пилотов «Феррари» по версии Give me Sport:

10. Жаки Икс

9. Хосе-Фройлан Гонсалес

8. Фернандо Алонсо

7. Ален Прост

6. Джон Сёртис

5. Хуан-Мануэль Фанхио

4. Жиль Вильнёв

3. Ники Лауда

2. Михаэль Шумахер

1. Альберто Аскари.