Михаэль Шумахер занял второе место в рейтинге лучших пилотов «Феррари»
Портал Give me Sport в преддверии юбилейного, 1000-го Гран-при для команды «Феррари», а также после новости о подписании Себастьяном Феттелем контракта с «Астон Мартин» составил рейтинг 10 лучших пилотов, когда-либо выступавших за «Скудерию».
В итоге четырёхкратный чемпион Формулы-1 из Германии в этот список не попал, Феттель занял 11-е место. Возглавил рейтинг не Михаэль Шумахер, как это можно было предположить, а Альберто Аскари. Семикратный чемпион расположился на второй строчке.
Топ-10 лучших пилотов «Феррари» по версии Give me Sport:
10. Жаки Икс
9. Хосе-Фройлан Гонсалес
8. Фернандо Алонсо
7. Ален Прост
6. Джон Сёртис
5. Хуан-Мануэль Фанхио
4. Жиль Вильнёв
3. Ники Лауда
2. Михаэль Шумахер
1. Альберто Аскари.
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