Инженер: Квят не смог извлечь весь потенциал ни на короткой, ни на длинной серии

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Тосканы для пилотов команды, отметив, что Даниил Квят в ходе сессии испытывал проблемы.
«Мы здесь продолжили развивать АТ01: по сравнению с болидом образца Монцы у нас есть новые компоненты по части как аэродинамики, так и механики.
У Пьера была позитивная сессия, он показал хорошую скорость, в то время как у Дани было чуть больше трудностей с балансом и сцеплением машины, особенно на мягких шинах. Он не смог извлечь максимальный потенциал ни на короткой, ни на длинной серии, так что с его машиной нам нужно поработать немного больше, чтобы выяснить, почему у него были проблемы с управлением.
Нам нужно немало поработать, чтобы снабдить его машиной, которая может быть конкурентоспособной и бороться за попадание в третий сегмент. Мы также сконцентрируемся на поведении шин, что позволит нам сделать наилучший выбор гоночной стратегии", — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.
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