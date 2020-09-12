Цареградцев выиграл квалификацию RDS GP в Мячково

В Москве на трассе ADM Raceway в Мячково проходит 4-й этап российской дрифт-серии RDS GP. В субботу прошла квалификация и заезды топ-32, по итогам которых были определены участники воскресных заездов топ-16.
Квалификацию 3-й этап подряд выиграл Аркадий Цареградцев, представляющий Сочи. На ADM Raceway пилот Fail Crew набрал 93 очка, опередив своего напарника по команде Евгения Лосева из Иркутска и действующего чемпиона RDS GP красноярца Георгия Чивчяна, выступающего за «Форвард Авто», которые набрали по 89 баллов.
«Ууупс, ай дид ит эгейн. 1-е место в квалификации 3-й этап подряд! Эта была самая рисковая, потому что вчера даже с более консервативным входом я вылетел 4 раза, тут же умудрился полным газом и максимальным углом оттолкнуться от скользкой границы трассы и продолжить до финиша. Повторю ли я такое? Не факт! Стоило оно того? Безусловно!» — отметил победитель квалификации.
В топ-5 оказались также два пилота Lukoil Racing Drift Team: латыш Кристапс Блушс стал четвёртым, а украинец Алексей Головня — пятым, причём оба получили по 88 очков.
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