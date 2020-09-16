Источник: Ферстаппен хочет доказать, что он лучший, и выступать в команде с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошёл в последних двух Гран-при, и в обеих гонках у него возникли проблемы с двигателем «Хонда». Он начинает терять терпение из-за невозможности бороться за чемпионским титул. Как утверждает Auto Bild, Макс хочет стать напарником Льюиса Хэмилтона.

«Как нам стало известно, Ферстаппен предпочёл бы выступать в команде с Хэмилтоном — и чем раньше, тем лучше. Он очень хочет доказать, что он уже лучший», — пишет издание.



Теоретически это возможно двумя способами. Хэмилтон ещё не подписал контракт с «Мерседесом» и может в следующем сезоне перейти в «Ред Булл». Конечно, более очевидно, что Ферстаппен сам присоединится к немецкой команде. Но это может произойти не раньше сезона-2022.