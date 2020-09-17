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Нидерландский гонщик: у Албона есть скорость, чтобы побеждать, но только в конце гонки

Нидерландский гонщик: у Албона есть скорость, чтобы побеждать, но только в конце гонки
Авто / Формула-1 0

Выступающий в гонках на выносливость нидерландский пилот Ренгер ван дер Занде выразил мнение, что Александер Албон, как и его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен, способен бороться за победы в Гран-при. По его словам, для этого тайцу надо прибавить в квалификациях.

«Кажется, в финальной стадии гонок он внезапно обретает победный темп. В конце Гран-при Тосканы Алекс гнался за Боттасом, но до этого ему не хватило почти полсекунды. Почему? Он просто не может оказаться рядом с ним в начале гонки.

Квалификация очень важна в Формуле 1 из-за сложностей с обгонами. Албон явно недотягивает в этом компоненте, когда это необходимо. Но в конце гонки, как вы видели на «Ред Булл Ринге», он борется за победы. У него есть скорость, чтобы побеждать, но только в конце гонки», — приводит слова ван дер Занде GPblog.

После девяти гонок нынешнего сезона Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте. На его счету 110 очков. Албон (63) — пятый.

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