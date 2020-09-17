Глок удивлён, что Бинотто по-прежнему остаётся во главе «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок признался, что испытывает недоумение в связи с тем, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, невзирая на слабые выступления команды, по-прежнему возглавляет её.

«Должно быть, у него непотопляемый контракт. Обычно после таких результатов руководитель должен уходить, но он всё же работает. Будет любопытно посмотреть, как долго это будет продолжаться. В какой-то момент последствия будут, но они должны касаться не одного человека. „Феррари“ нужна совершенно новая структура.

«Феррари» расплачивается за работу с двигателем. Сейчас в «Скудерии» довольны новым регламентом, но мотор есть мотор. В первую очередь нужно работать над этим, а это займёт время", — приводит слова Глока Speedweek.