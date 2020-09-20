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«Тойота» выиграла «24 часа Ле-Мана», экипаж Русинова потерял подиум в LMP2 в последний час

«Тойота» выиграла «24 часа Ле-Мана», экипаж Русинова потерял подиум в LMP2 в последний час
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Во Франции завершилась легендарная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». Её победителями стал экипаж «Тойоты» в составе Казуки Накадзимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли. Второе место у команды Rebellion, за рулём машины которой работают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. В последний момент третье место вырвали гонщики второй машины «Тойоты» Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес.

Зачёт в LMP2 возглавила команда United Autosport в составе Пола ди Ресты, Филипа Хансона и Филипе Альбукерка. Команда Романа Русинова G-Drive в категории LMP2 потеряла подиум в последний час из-за проблем с подвеской. В итоге экипаж стал пятым.

WEC. «24 часа Ле-Мана». Финальный протокол:

1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1
2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +5 кругов
3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +6 кругов
4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1 — +6 кругов
5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +17 кругов…
9. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +20 кругов.

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