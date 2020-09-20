«Тойота» выиграла «24 часа Ле-Мана», экипаж Русинова потерял подиум в LMP2 в последний час

Во Франции завершилась легендарная гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». Её победителями стал экипаж «Тойоты» в составе Казуки Накадзимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли. Второе место у команды Rebellion, за рулём машины которой работают Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. В последний момент третье место вырвали гонщики второй машины «Тойоты» Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес.
Зачёт в LMP2 возглавила команда United Autosport в составе Пола ди Ресты, Филипа Хансона и Филипе Альбукерка. Команда Романа Русинова G-Drive в категории LMP2 потеряла подиум в последний час из-за проблем с подвеской. В итоге экипаж стал пятым.
WEC. «24 часа Ле-Мана». Финальный протокол:
1. Toyota TS050 Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накадзима, Брендон Хартли) #8 — LMP1
2. Rebellion R13 (Густаво Менезес, Норман Нато, Бруно Сенна) #1 — LMP1 — +5 кругов
3. Rebellion R13 (Натаниэль Бертон, Ромен Дюма, Луи Делетраз) #3 — LMP1 — +6 кругов
4. Toyota TS050 Hybrid (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес) #7 — LMP1 — +6 кругов
5. United Autosport (Пол ди Реста, Филип Хансон, Филипе Альбукерк) #22 — LMP2 — +17 кругов…
9. G-Drive Racing (Миккель Йенсен, Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь) # 26 — LMP2 — +20 кругов.
- 20 сентября 2020
-
15:44
-
15:02
-
14:10
-
13:51
-
12:40
-
11:05
-
10:36
-
09:33
-
00:54
-
00:32
- 19 сентября 2020
-
23:19
-
22:41
-
20:39
-
19:59
-
18:34
-
18:09
-
17:19
-
16:38
-
16:27
-
15:23
-
15:13
-
13:45
-
13:01
-
11:42
-
10:57
-
09:53
-
00:35
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
23:03
-
21:26
-
19:57
-
18:48
-
18:10
-
17:07
-
16:23