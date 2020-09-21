Эдди Джордан рекомендовал Хэмилтону объединиться с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан в связи с нарастающими слухами о потенциальной покупке компанией Ineos крупной доли «Мерседеса» и возможном уходе Тото Вольфа выразил мнение, что Льюису Хэмилтону стоит перейти в «Ред Булл» и стать напарником Макса Ферстаппена.
«Говорю вам, это идеально. Потому что Макс Ферстаппен является лучшим молодым гонщиком всей Формулы-1. Победителям Гран-при нужен определённый уровень высокомерия и надменности, и у него он есть. Если бы у него был такой товарищ по команде, как Льюис Хэмилтон, то Макс смог бы победить его.
Не думаю, что «Ред Булл» сильно уступает «Мерседесу». Я действительно верю в способность «Хонды» в скором времени сравняться с немецкими силовыми установками», — приводит слова Джордана Give me Sport.
Напомним, после девяти этапов в нынешнем сезоне Хэмилтон возглавляет личный зачёт. В его активе 190 очков. Вторым идёт его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (135). Макс Ферстаппен (110) – третий.
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