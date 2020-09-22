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Тост считает, что Гасли способен стать чемпионом и «недалеко» от Ферстаппена и Леклера

Тост считает, что Гасли способен стать чемпионом и «недалеко» от Ферстаппена и Леклера
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выразил мнение, что пилот его команды Пьер Гасли обладает достаточным талантом и потенциалом, чтобы стать чемпионом Формулы-1

«У него есть потенциал стать чемпионом. Я ожидаю, что Пьер, если он продолжит развиваться, превратится в одну из главных звёзд Формулы-1 в будущем», — приводит слова Тоста Motorsport-Total со ссылкой на немецкий канал Sport1.

Отвечая на вопрос, кого он относит к другим восходящим звёздам, руководитель команды из Фаэнцы назвал Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

«Но Пьер недалеко», — подчеркнул Тост.

Напомним, после девяти этапов нынешнего сезона Гасли занимает 10-е место в личном зачёте. На его счету 43 очка. Его напарник Даниил Квят (10) — 14-й.

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