В первый день Гран-при России Олимпийский парк посетило до 5000 болельщиков

Организаторы Гран-при России Формулы-1 рассказали, как прошёл первый день гоночного уик-энда на «Сочи Автрдроме». Прогулка по пит-лейну в этом году прошла в уникальном виртуальном формате. Её провёл Алексей Попов: знаменитый комментатор общался на пит-лейне с представителями команд, а зрители могли наблюдать за происходящим на экранах сцены Центральной площади Олимпийского парка.



Также для болельщиков прошли два конкурса с розыгрышами автограф-карточек пилотов Формулы-1 и российских гонщиков Формулы-2. Автографов было гораздо больше, чем на прошлых Гран-при России.



Также прошёл конкурс интересных фото и видео с дополненной реальностью из Олимпийского парка, сделанных с помощью мобильного приложения «RUSSIAN GP – AR» от «РОСГОНОК». Победитель получил суперприз — его прокатили по трассе «Сочи Автодрома» на спортивном автомобиле.



На Центральной площади Олимпийского парка состоялся фан-форум, одним из ведущих которого был известный гонщик Михаил Алёшин. Гости увидели видеоответы гонщиков Формулы-1, а также российских пилотов Формулы-2 на самые интересные вопросы, которые они ранее задавали в социальных сетях «Сочи Автодрома».



Сегодня, 24 сентября, начала свою работу и официальная фан-зона Формулы-1. Болельщики фотографировались с шоу-карами F1 70 Static Show Cars в ливреях, посвящённых 70-летнему юбилею серии. Здесь же на площадке Pic Stop Totems с помощью интерактивных экранов фанаты делали фотографии дополненной реальности, на которых могли запечатлеть себя вместе с любимой командой.



В Олимпийском парке стартовал Фестиваль драйва и моторов с участием известных спортсменов-экстремалов. Первые зрители Гран-при России увидели тренировочные трюки по фристайл-мотокроссу и снегоходному фристайлу в исполнении известной команды FMX-13 под руководством атлета Red Bull Алексея Колесникова. Также прошли тренировки участников FreestyleShow — лучших райдеров России в дисциплинах «BMX», «маунтинбайк» и «самокат». Полноценные показательные выступления в рамках Фестиваля драйва и моторов начнутся завтра.



Всего в первый день Гран-при России–2020 Олимпийский парк посетило до 5000 болельщиков. Завтра, 25 сентября, на «Сочи Автодроме» пройдут первые заезды Формулы-1 и Формулы-2, а также стартует концертная программа.

«Чемпионат» открыл автосимуляторы на этапе Формулы-1 в России