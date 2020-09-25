В «Хонде» заверили, что устранили проблему, из-за которой провалился Ферстаппен
Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тойохару Танабе рассказал, что японские мотористы серьёзно поработали над силовой установкой после очередной проблемы с двигателем, возникшей у Макса Ферстаппена сразу после старта гонки Гран-при Тосканы Формулы-1. Танабе выразил уверенность, что с учётом модификаций голландец больше не столкнётся с проблемой.
«Я не буду углубляться в детали, но случай был очень непростой — в этой проблеме были задействованы многие параметры. После гонки мы проанализировали данные и попробовали понять, что случилось. Мы определили основную причину проблемы и приняли контрмеры к этой гонке, чтобы устранить проблемы. Это не должно повториться», — заявил Танабе на пресс-конференции ФИА.
- 25 сентября 2020
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:27
-
14:49
-
14:19
-
14:08
-
13:29
-
12:37
-
12:08
-
10:53
-
10:45
-
10:44
-
09:06
-
08:00
-
01:07
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
22:59
-
22:02
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
Партнерский контент