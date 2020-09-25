В «Хонде» заверили, что устранили проблему, из-за которой провалился Ферстаппен

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тойохару Танабе рассказал, что японские мотористы серьёзно поработали над силовой установкой после очередной проблемы с двигателем, возникшей у Макса Ферстаппена сразу после старта гонки Гран-при Тосканы Формулы-1. Танабе выразил уверенность, что с учётом модификаций голландец больше не столкнётся с проблемой.



«Я не буду углубляться в детали, но случай был очень непростой — в этой проблеме были задействованы многие параметры. После гонки мы проанализировали данные и попробовали понять, что случилось. Мы определили основную причину проблемы и приняли контрмеры к этой гонке, чтобы устранить проблемы. Это не должно повториться», — заявил Танабе на пресс-конференции ФИА.