Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России, Квят — 12-й

На «Сочи-Автодроме» завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Валттери Боттас.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.



В концовке второго сегмента квалификации Себастьян Феттель разбил машину, что вызвало появление красных флагов. На тот момент Льюис Хэмилтон был 15-м, однако он успел уйти на быстрый круг за пару секунд до клетчатого флага и пройти дальше, показав четвёртое время второго сегмента.



Формула-1. Гран-при России. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,304

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,563

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,652

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,013

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,060

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,246

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,320

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,543

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,696

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,704.



Не вышли в третий сегмент:



11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.33,239

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.33,249

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.33,364

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.33,583

15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.33,609



Не вышли во второй сегмент:



16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,592

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.34,594

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34,681

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.35,066

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.35,267.