Инженер «Альфа Таури»: в старте Квята с 12-го места есть определённое преимущество

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги квалификации для своей команды.



«Первый сегмент прошел для нас без драм, а второй тоже выглядел многообещающим для обеих машин. Оба болида могли пройти в третий сегмент, но из-за красного флага наша процедура подготовки шин к быстрому кругу пострадала, потому что оставалось мало времени. Пьеру хватило запаса, чтобы остаться в безопасности, но Даниила выбили с преимуществом в 50 тысячных. Для него это разочарование на домашней гонке, но в старте с 12-го места и со свободным выбором шин есть определённое преимущество, особенно при нашем гоночном темпе.



Пьер выложился в третьем сегменте по максимуму и проехал хороший круг, но у остальных впереди было чуть больше скорости, так что, вероятно, результат отражает наше положение. Здорово, что наша машина попала в третий сегмент, да и в целом квалификация была хорошей», — приводит слова Эддолса пресс-служба его команды.