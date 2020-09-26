«Остаётся недоумевать». Албон не понимает, как проиграл Ферстаппену секунду

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон признался, что не понимает, почему проиграл Максу Ферстаппену целую секунду в квалификации Гран-при России.



«Не совсем уверен насчёт того, что случилось с третьим сегментом. Нужно разобрать это вечером с инженерами. В первом и втором сегментах всё было в порядке, а затем, похоже, все сделали прыжок вперёд в третьем сегменте, а мы — нет. Не было ощущения, что я сильно не использовал потенциал машины, мои круги не смотрелись плохими, так что сейчас остаётся недоумевать.



Можно было проехать чуть чище и, возможно, отыграть пару десятых, но, очевидно, сегодня разрыв довольно большой, что озадачивает. Поработаем, чтобы завтра выступить лучше. До первого поворота длинный разгон, может случиться всё что угодно. Посмотрим, что сможем сделать», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».