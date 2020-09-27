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Стюарда ФИА обвинили в сливе информации финскому ТВ. Хэмилтону хотели дать 4 балла

Стюарда ФИА обвинили в сливе информации финскому ТВ. Хэмилтону хотели дать 4 балла
Авто / Формула-1 0

Стюард ФИА Мика Сало сообщил о штрафе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона финским комментаторам Формулы-1 до официального объявления о штрафе, сообщает Reddit.

В эфире финского телевидения комментатор Ники Юсела ещё перед стартом гонки сообщил, что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф.

Кроме того, по словам комментатора, Хэмилтон получил четыре штрафных балла (по два за каждый эпизод с отработкой старта в неположенном месте) и должен был получить дисквалификацию на Гран-при Айфеля. После официальной публикации решения судей наказание было смягчено до одного балла за каждый проступок, а затем баллы и вовсе были списаны, поскольку команда взяла вину на себя.

Хэмилтон закончил Гран-при России на третьей позиции.

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