Стюарда ФИА обвинили в сливе информации финскому ТВ. Хэмилтону хотели дать 4 балла

Стюард ФИА Мика Сало сообщил о штрафе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона финским комментаторам Формулы-1 до официального объявления о штрафе, сообщает Reddit.



В эфире финского телевидения комментатор Ники Юсела ещё перед стартом гонки сообщил, что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф.



Кроме того, по словам комментатора, Хэмилтон получил четыре штрафных балла (по два за каждый эпизод с отработкой старта в неположенном месте) и должен был получить дисквалификацию на Гран-при Айфеля. После официальной публикации решения судей наказание было смягчено до одного балла за каждый проступок, а затем баллы и вовсе были списаны, поскольку команда взяла вину на себя.

Хэмилтон закончил Гран-при России на третьей позиции.