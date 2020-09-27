Гоночный директор Формулы-1 отреагировал на обвинения со стороны Хэмилтона

Гоночный директор ФИА Майкл Маси ответил на критику со стороны пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который после финиша Гран-при России заявил, что судьи «пытаются его остановить».



«Я не раз говорил Льюису, что если у них есть какие-то вопросы, то мои двери открыты для них. Личность пилота никак не влияет в принятии решений стюардами. С точки зрения ФИА мы работаем в качестве регулятора соблюдения спортивного регламента. Стюарды являются независимой структурой, и именно они принимают решения. Если было нарушение правил, то неважно, кто допустил нарушение — Льюис Хэмилтон или кто-то другой из 19 пилотов. Ситуации рассматриваются отдельно и детально», — приводит слова Майкла Маси The Race.



Напомним, Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа на Гран-при России и закончил гонку на третьей позиции.