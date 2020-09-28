Расселл назвал второй поворот «Сочи Автодрома» одним из худших в календаре Ф-1

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл отметил, что считает второй поворот «Сочи Автодрома» одним из худших в календаре, и рекомендовал организаторам Гран-при России немного изменить его.



«Второй поворот «Сочи Автодрома», во-первых, один из худших в календаре. А во-вторых, у него ужасная конфигурация для гонок.



На самом деле я ещё в начале сезона на брифинге гонщиков предложил следующее: у нас есть пространство, чтобы воссоздать что-то вроде связки первого и второго поворотов, как в Бахрейне, это позволит пилотам атаковать и сражаться, а также избегать срезок.



Когда вы входите в 90-градусный поворот, который ещё и сужается, а три или четыре машины едут в ряд, то, конечно, они будут выдавливать друг друга. Я провёл очень хороший старт и поравнялся с «Макларенами», поздно затормозив. К сожалению, на внутренней траектории от меня было три болида – кто-то выдавил Норриса, который выдавил меня», – приводит слова Расселла RaceFans.