Шварцман дебютирует в Формуле-1 на практике в Абу-Даби. До этого — тесты «Феррари» 2018-го

Пилот Академии «Феррари» программы SMP Racing Роберт Шварцман впервые сядет за руль автомобиля Формулы-1 на предстоящих тестах во Фьорано и примет участие в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря, сообщает пресс-служба программы. При этом пока не определено, будет Роберт представлять на «Яс Марине» «Альфа Ромео» или «Хаас».



Роберту как одному из трёх лучших пилотов Академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) предоставили возможность дебютировать за рулём автомобиля Формулы-1 уже в текущем сезоне. Перед своим дебютом в рамках Гран-при Роберт Шварцман познакомится с автомобилем Формулы-1 во время тестового дня – он пройдёт 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано. Роберт будет пилотировать SF71H, на котором команда Ferrari выступала в 2018 году.



Перед 10-м этапом Формулы-2 в Сочи россиянин посетил базу команды, где ему подготовили сиденье, а во вторник он участвует в нескольких встречах, где специалисты «Феррари» проведут инструктаж. Вместе с Робертом в тестовом дне примут участие ещё два члена Академии — Мик Шумахер и Каллум Айлотт.

Мик Шумахер и Каллум Айлотт примут участие в первой тренировке на Гран-при Айфеля